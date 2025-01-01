Thema u. a.: Security Paffen - nachts in BonnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Security Paffen - nachts in Bonn
64 Min.Ab 12
Die Sicherheitsmitarbeiter Stephan und Sascha aus Bonn kontrollieren auf ihrer nächtlichen Streife in einem Parkhaus. Hinter einer geschlossenen Tür erwischen sie einen Drogenabhängigen, der sich vor den Augen der Security eine illegale Substanz spritzt. Und: Die Bundespolizisten Ralf und Kai fahnden nach einem Mann, der eine ältere Dame in der Nähe des Dresdner Hauptbahnhofs ausgeraubt hat. Außerdem entdecken die beiden einen orientierungslosen Betrunkenen.