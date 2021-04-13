Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Betrug bei der Wohnfläche - Baugutachter Schwerin

Kabel EinsFolge vom 13.04.2021
Thema u. a.: Betrug bei der Wohnfläche - Baugutachter Schwerin

Thema u. a.: Betrug bei der Wohnfläche - Baugutachter SchwerinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.04.2021: Thema u. a.: Betrug bei der Wohnfläche - Baugutachter Schwerin

64 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12

Baugutachter Martin Dierksen bekommt es mit einem neuen Fall zu tun. Gemeinsam mit einem Anwalt vermittelt er im Konflikt zwischen seinem Klienten und einer Baufirma, die den Eigentümer um jede Menge Geld betrogen haben soll. Und: Michael Lüken und Erkan Sahbaz machen in Delmenhorst Jagd auf Raser - und der erste Verkehrssünder lässt nicht lange auf sich warten ...

Alle verfügbaren Folgen