Folge vom 05.07.2021: Thema u. a.: Getunter Pkw in der Motorradkontrolle Ravensburg
Auf einem Parkplatz an der B465 in Ravensburg führt die Polizei eine Großkontrolle durch. Peter und Patrick wollten eigentlich Motorräder kontrollieren, als ihnen ein getunter Kleinwagen auffällt. Und: In der Wiesbadener Innenstadt sammeln die Müllwerker Richard, Michael und Steven die Wertstofftonnen ein. Dabei treffen sie täglich auf uneinsichtige Anwohner und Autofahrer. Auch falsch befüllte Tonnen sind ein Problem. So auch in dieser Schicht ...