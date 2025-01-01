Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Zwischen Rasern und Unfällen - Autobahnmeisterei Mindelheim

Thema u. a.: Zwischen Rasern und Unfällen - Autobahnmeisterei Mindelheim

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Zwischen Rasern und Unfällen - Autobahnmeisterei Mindelheim

61 Min.Ab 12

Walter Sanktjohanser, Anton Schaule und Philipp Schuhwerk nehmen die jährlichen Wartungsarbeiten am Kohlbergtunnel auf der A96 zwischen Landsberg und Memmingen vor. Dabei müssen sie auf den fließenden Verkehr Acht geben und unter Hochdruck arbeiten - keine leichte Aufgabe für die drei Männer. Und: Die Bundespolizisten Robert und Andreas sorgen an der polnischen Grenze für Recht und Ordnung.

