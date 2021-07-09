Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Zwei alkoholisierte Personen im Bus - Rettungsdienst Bamberg

Einsatz für Notfallsanitäter Kai und Rettungssanitäterin Anna von den Maltesern Bamberg: Ein Busfahrer hat den Rettungsdienst gerufen: Zwei alkoholisierte Personen randalieren im Bus. Er will ohne sie weiterfahren. Bekommen die beiden die Situation unter Kontrolle? Und: Tierschützer Stefan ist heute mit Kollegin Jana unterwegs. Gleich der erste Fall ist dramatisch: Ein Schwan ist gegen Hochspannungsleitungen geflogen und abgestürzt. Können sie das Tier retten?

