Kabel EinsFolge vom 25.08.2021
61 Min.Folge vom 25.08.2021Ab 12

Die Hauptkommissare Roman Gold und Jan Zangenfeind von der Autobahnpolizei Holzkirchen überprüfen, ob sich die Biker an das Überholverbot und die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Die beiden ziehen schließlich einen Motorradfahrer aus dem Verkehr. Bei dessen Kontrolle stoßen die Polizisten auf weitere Ungereimtheiten. Und: Inspekteur Wolfgang Rapl prüft in Slowenien den Zustand von Campingplätzen.

