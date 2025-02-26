Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 26.02.2025
Folge vom 26.02.2025: Thema u. a.: Flugrettung Hinterdux: Höhenrettung in Extremsituationen!

61 Min.Ab 12

Notärztin Christine, Flugretter Florian und Pilot Jörg retten Wintersportler in höchster Not. Ob ein bewusstloser Skifahrer oder der Verdacht auf Schlaganfall - ihr Einsatz fordert Präzision, Schnelligkeit und Nervenstärke. Und: Polizeikontrolle auf der A1

