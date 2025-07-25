Thema u.a: Zollkontrolle in LindauJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.07.2025: Thema u.a: Zollkontrolle in Lindau
60 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12
An der Grenze zu Österreich kontrollieren Melanie und Fabian vom Hauptzollamt Ulm den Reiseverkehr. Denn ab einem Warenwert von 300 Euro müssen Abgaben gezahlt werden. Die beiden überprüfen einen Mann, der ein Auto in der Schweiz gekauft hat und wollen sicherstellen, dass er alle Zollgebühren korrekt bezahlt hat.