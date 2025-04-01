Thema u.a.: Autobahn und Stadtkontrolle OsnabrückJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.04.2025: Thema u.a.: Autobahn und Stadtkontrolle Osnabrück
61 Min.
Ab 12
Dennis Meinders und Timo Wellnitz sind heute auf der A30 bei Osnabrück unterwegs und kontrollieren die Kennzeichen von auffälligen Autos. Die Polizisten halten einen Wagen aus Polen an und decken etwas Mysteriöses auf. Sie sind überrascht, denn so einen Fall hatten sie noch nie!