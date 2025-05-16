Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh probiert heute Poffertjes in AmsterdamJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.05.2025: Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh probiert heute Poffertjes in Amsterdam
62 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Mirko Reeh probiert sich heute durch die Süßspeisen Amsterdams: Poffertjes und Pfannkuchen. Er testet die Angebote von drei Restaurants auf Geschmack, Qualität und Service. In den Online-Bewertungen schneiden alle drei Lokale mit sehr wenigen Punkten ab. – doch der Test vor Ort bringt überraschende Erkenntnisse.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016