ACHTUNG KONTROLLE! WIR KÜMMERN UNS DRUM - REKON - 2025 - FOLGE 071Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.09.2025: ACHTUNG KONTROLLE! WIR KÜMMERN UNS DRUM - REKON - 2025 - FOLGE 071
60 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Andreas Müller und sein Team vom Wasser- und Schifffahrtsamt Spree-Havel sind vierzehn Tage lang auf dem zehn Kilometer langen Landwehrkanal zwischen Kreuzberg und Charlottenburg unterwegs. Dabei fischen sie Fahrräder, Elektroroller, Möbel, sogar Autoanhänger und Autos heraus. Sogar 20 bis 50 Tresore pro Jahr, in der Regel aus Straftaten.