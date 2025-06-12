Thema u.a.: Barbierausbildung HamburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.06.2025: Thema u.a.: Barbierausbildung Hamburg
61 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Meisterbarbier Anthony Stölting schaut seinen beiden Azubis Ilayda Dilmec und Gyokan Mehmed heute ganz genau auf die Finger. Gerade Ilayda, die einzige Frau im Laden, hat klare Ziele: Sie will Hamburgs nächste Barberqueen werden. Hat sie das Zeug dazu und wird sie ihren Ausbildungstag mit Bravour bestehen? Kollege Gyokan Mehmed steht kurz vor seiner Gesellenprüfung, ist er gut für die Prüfung vorbereitet und ist Meisterbarbier Anthony Stölting heute mit seiner Leistung zufrieden?