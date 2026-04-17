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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Etiketten-Probleme - Hauptzollamt Rosenheim

Kabel EinsFolge vom 17.04.2026
Thema u. a.: Etiketten-Probleme - Hauptzollamt Rosenheim

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.04.2026: Thema u. a.: Etiketten-Probleme - Hauptzollamt Rosenheim

61 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Beim Zollamt Bad Reichenhall, nahe der österreichischen Grenze, kontrollieren Daniela und Christoph Transportgut aus Nicht-EU-Ländern. Bei einem LKW mit Textilien aus der Türkei gibt es ein Problem: auf den eingenähten Etiketten fehlen wichtige Informationen für den Verbraucher.

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