Thema u. a.: Etiketten-Probleme - Hauptzollamt RosenheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.04.2026: Thema u. a.: Etiketten-Probleme - Hauptzollamt Rosenheim
61 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Beim Zollamt Bad Reichenhall, nahe der österreichischen Grenze, kontrollieren Daniela und Christoph Transportgut aus Nicht-EU-Ländern. Bei einem LKW mit Textilien aus der Türkei gibt es ein Problem: auf den eingenähten Etiketten fehlen wichtige Informationen für den Verbraucher.