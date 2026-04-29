Thema u. a.: Baumkletterer Nico Brosda - Bäume drohen umzustürzenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.04.2026: Thema u. a.: Baumkletterer Nico Brosda - Bäume drohen umzustürzen
60 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Baumkletterer Nico Broda ist mit seinem Team in Recklinghausen für einen Spezialauftrag im Einsatz. Zwei Bäume müssen kontrolliert gefällt werden, bevor sie von allein umstürzen und Schäden verursachen. Schafft er es mit seinem Team die Bäume in der vorgegebenen Zeit zu fällen oder macht am Ende das Wetter Probleme?