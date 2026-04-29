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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Baumkletterer Nico Brosda - Bäume drohen umzustürzen

Kabel EinsFolge vom 29.04.2026
Thema u. a.: Baumkletterer Nico Brosda - Bäume drohen umzustürzen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.04.2026: Thema u. a.: Baumkletterer Nico Brosda - Bäume drohen umzustürzen

60 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Baumkletterer Nico Broda ist mit seinem Team in Recklinghausen für einen Spezialauftrag im Einsatz. Zwei Bäume müssen kontrolliert gefällt werden, bevor sie von allein umstürzen und Schäden verursachen. Schafft er es mit seinem Team die Bäume in der vorgegebenen Zeit zu fällen oder macht am Ende das Wetter Probleme?

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