Thema u.a.: Top oder Flop?- Premiumburger mit Stefan Kölsch!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.04.2026: Thema u.a.: Top oder Flop?- Premiumburger mit Stefan Kölsch!
60 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Fleisch-Sommelier Stefan Kölsch testet in Hamburg Fast Food auf höchstem Niveau. Er geht der Frage nach, ob hinter dem „Premium“-Versprechen tatsächlich hochwertige Zutaten und handwerkliche Qualität stecken. Drei Läden hat er sich dabei rausgepickt. Doch was genau macht einen guten Burger denn nun aus?