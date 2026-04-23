Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Polizei stoppt Reisebus nach 23 Stunden Dauerfahrt!

Kabel EinsFolge vom 23.04.2026
Thema u.a.: Polizei stoppt Reisebus nach 23 Stunden Dauerfahrt!

Thema u.a.: Polizei stoppt Reisebus nach 23 Stunden Dauerfahrt!Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.04.2026: Thema u.a.: Polizei stoppt Reisebus nach 23 Stunden Dauerfahrt!

61 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Bei einer groß angelegten Kontrolle an der A5 in Karlsruhe kontrolliert die Polizei Karlsruhe einen Reisebus aus Madrid. Sprachbarrieren, Chaos beim Gepäck – und plötzlich stellt sich heraus, dass bei den Fahrern etwas nicht stimmt. Die gemeinsame Kontrolle von Zoll, Polizei und Bundespolizei zieht sich in die Länge. Können die Polizisten die Situation klären?

Alle verfügbaren Folgen