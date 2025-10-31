Alias - Die Agentin
Folge 1: Authorized Personnel Only (1)
42 Min.Ab 12
Nach einer Auseinandersetzung mit C.I.A.-Direktorin Chase quittiert Sydney den Dienst. Wenige Stunden später sehen sich die beiden in einem Geheimbüro einer Eliteeinheit der C.I.A. wieder. Dort übernimmt Sydney mit ihren Kollegen, zu denen auch ihr Vater und der ihr verhasste Arvin Sloane gehören, die Fälle, die dem Geheimdienst zu heikel sind. Im ersten Auftrag soll einem russischen Nuklear-Wissenschaftler ein tödliches Isotop abgenommen und ein Peilsender untergeschoben werden.
