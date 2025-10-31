Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Abstieg

Staffel 4Folge 20
Abstieg

Folge 20: Abstieg

42 Min.Ab 12

Rambaldi-Artefakte wurden gestohlen, und Nadia wird beschuldigt, den Zugang ermöglicht zu haben. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung findet man einen Mirkosender in der Kette, die sie von Sophia geschenkt bekommen hat. Jack schließt daraus, dass Sophia die dritte der Derevko-Schwestern ist und über Nadia an die Artefakte kommen wollte. Ihr letzter Schritt wäre jetzt, die Anleitung zum Zusammenbau von Rambaldis Finale zu beschaffen. Können Jack und Sydney sie jetzt noch aufhalten?

