Alias - Die Agentin
Folge 9: Willkommen in "Liberty Village"
39 Min.Ab 16
Russische Extremisten planen Anschläge mit einer neuartigen elektromagnetischen Impulswaffe. Sydney und Vaughn schleusen sich in die Geheimanlage "Liberty Village" ein, um hinter die Ziele der terroristischen Gruppe zu kommen. In der Anlage werden russische Auftragsmörder und Militärs zu Amerikanern umerzogen, um perfekt getarnt ihre Anschläge durchführen zu können. Als ihr Inkognito auffliegt, müssen Sydney und Vaughn die Impulswaffe aktivieren, um sich zu retten.
