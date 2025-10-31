Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Dienstag

DisneyStaffel 4Folge 13
Dienstag

Alias - Die Agentin

Folge 13: Dienstag

41 Min.Ab 16

Durch einen Kontaktmann erfährt Sydney von einem bevorstehenden Bombengasangriff der Dritten Fraktion. Als der Anführer der Organisation, Ulrich Kottor, den Verrat bemerkt, lässt er den Verräter umbringen und verscharrt ihn mitsamt der bewusstlosen Sydney auf einem Friedhof auf Kuba. Da die Zentrale mit einem Nervengasangriff umgehen muss, kann nur Marshall Sydney retten. Bald darauf ist die Agentin wieder auf dem Weg nach Berlin, um das Versteck der Fraktions-Bombe zu finden.

