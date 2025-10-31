Alias - Die Agentin
Folge 4: Explosiv
39 Min.Ab 12
Der Milliardär Tambor hat den hochgefährlichen Explosivstoff Schwarzes Thorin gekauft. Sydney und ihr Team sollen herausfinden, wo Tambor den Stoff versteckt hält und was er damit vorhat. Tambor will das Thorin von seiner Yacht aus weiterverkaufen. Der Käufer Orissa aber, ein Freund von Sloane, will Tambor hintergehen und tötet ihn. Während Nadia den Explosivstoff sichert, droht Sydney Orissa mit Sloanes Rache, sollte er ihr nicht den Standort des Produktionslabors verraten.
