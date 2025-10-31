Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Kein Entrinnen

Staffel 4Folge 11
Kein Entrinnen

Kein EntrinnenJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 11: Kein Entrinnen

40 Min.Ab 16

Sasha Korjev entwickelte eine biometrische Zielvorrichtung, die Sydney unbedingt in ihre Gewalt bringen muss. In Verbindung mit einem Waffensystem kann man mit der Zielvorrichtung Personen verfolgen und sie töten lassen. Die Suche nach diesem hochgefährlichen Gerät führt Sydney nun in einen Salzburger Club. Als sie dort ankommt, wurde die Vorrichtung jedoch bereits scharf gemacht und an einen unbekannten Ort abtransportiert. Für die Agentin beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

