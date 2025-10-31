Alias - Die Agentin
Folge 11: Kein Entrinnen
40 Min.Ab 16
Sasha Korjev entwickelte eine biometrische Zielvorrichtung, die Sydney unbedingt in ihre Gewalt bringen muss. In Verbindung mit einem Waffensystem kann man mit der Zielvorrichtung Personen verfolgen und sie töten lassen. Die Suche nach diesem hochgefährlichen Gerät führt Sydney nun in einen Salzburger Club. Als sie dort ankommt, wurde die Vorrichtung jedoch bereits scharf gemacht und an einen unbekannten Ort abtransportiert. Für die Agentin beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.
