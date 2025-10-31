Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Dunkle Vergangenheit

DisneyStaffel 4Folge 12
Dunkle Vergangenheit

Dunkle VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 12: Dunkle Vergangenheit

42 Min.Ab 16

Bei der Beschaffung einer Linse, mit deren Hilfe man Laserstrahlen um ein Vielfaches verstärken kann, kreuzen sich Sydneys Wege mit Cesar Marquez, der das kostbare Glas stehlen soll. Marquez ist für Nadia kein Unbekannter. Beide kennen sich aus Buenos Aires und der Ausbildung beim argentinischen Geheimdienst. Zwar erzählt Nadia nicht von ihrer Verbindung zu Marquez, bietet jedoch an, ihn aufzusuchen. Als sie ihn tatsächlich trifft, verlieren Sydney und Weiss ihre Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen