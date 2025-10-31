Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Authorized Personnel Only (2)

Staffel 4Folge 2
Folge 2: Authorized Personnel Only (2)

42 Min.Ab 12

Um an den gesuchten Verbrecher Kazu Tamazaki heranzukommen, beschließt man, das berühmte Shintaro-Schwert aus dem Londoner Museum zu stehlen, um es als Köder zu benutzen. Tamazaki beißt an, stellt aber die Bedingung, dass Sydney, die das Schwert gestohlen hat, es auch überbringen soll. Was Sydney nicht weiß: Tamazaki soll sie töten. In einem erbitterten Kampf nennt Tamazaki, bevor ihn das Shintaro-Schwert tödlich trifft, den Namen des Auftraggebers: Irina Derevko.

