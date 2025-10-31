Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Trugbild

DisneyStaffel 4Folge 18
Trugbild

TrugbildJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 18: Trugbild

41 Min.Ab 16

Sydney und Vaughn gelingt es nach einem Kampf, Kradic das Gift Hydrosek abzunehmen. Dabei kommt ihnen ein Mann mit Brille dazwischen, der auch hinter dem Hydrosek her ist ... Jack erscheint nicht im Büro und geht nicht ans Telefon. Als Sydney und Vaughn ihn zu Hause suchen, finden sie nur Medikamente und ein Behandlungstagebuch. Über das Straßenüberwachungsnetz findet Marshall seinen Wagen vor einem leer stehenden Gebäude ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen