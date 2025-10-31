Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 10: Index

41 Min.Ab 12

Aus dem CIA-Forschungszentrum in Sarajewo wurde der Blackwell-Index gestohlen. Die enthaltenen Informationen können nur mit einem Code geknackt werden, der sich auf einer Disc im französischen Beweismittellager befindet. Sloane beauftragt sein Team, diese Disc zu finden, bevor sie in die Hände der jetzigen Index-Besitzer fällt. Dixon, der Sloane misstraut, setzt Sydney auf ihn an, denn wie sich herausstellt, steht Sloane in Kontakt mit dem ehemaligen Allianz-Mitglied Devereaux.

