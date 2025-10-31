Alias - Die Agentin
Folge 5: Ice
40 Min.Ab 12
Bei dem Versuch, den neuen biologischen Kampfstoff "Eis-fünf" außer Landes zu schmuggeln, stirbt der Kontaktmann an innerer Vereisung. Er hatte den Stoff zur Sicherheit verschluckt. Der Ursprung von "Eis-fünf" wird in einem Krankenhaus vermutet, in dem die Substanz an Probanden getestet wird. Kiera MacLaine, die Schwester des Erfinders von "Eis-fünf", hat aber zu große Angst, ihren Bruder an das C.I.A.-Team auszuliefern.
