Kleinkind wird vor Kinderheim ausgesetztJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 21: Kleinkind wird vor Kinderheim ausgesetzt
46 Min.Ab 12
Ein Kleinkind wird betäubt vor einem Kinderheim ausgesetzt. Das Mädchen sollte eigentlich bei seiner Babysitterin sein. Als die Polizisten die Babysitterin aufsuchen, finden sie diese ebenso betäubt vor. Was ist geschehen? - Die Polizei wird gerufen, weil ein Lehrer einen seiner Schüler mit Leuten gesehen hat, die vorgeben, dessen Eltern zu sein, was aber angeblich nicht stimmt. Die Polizisten ermitteln - und tatsächlich ist an der ganzen Sache etwas faul.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick