Horst - Busters / Wir haben keine Angst vor GespensternJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 11: Horst - Busters / Wir haben keine Angst vor Gespenstern
45 Min.Ab 12
Bei einem Einbruch kann der Hauseigentümer den Eindringling mit einem Kärcher niederstrecken, die Polizisten müssen ihn nur noch festnehmen. Jedoch hat weder der Hauseigentümer noch seine Frau die Polizei gerufen. - Wegen eines Überfalls werden die Polizisten zu einem Kiosk gerufen. Die Verkäuferin erzählt: Eine verstört wirkende Frau kam rein und behauptete, in ihrem Auto säße ein Mann, der ihre Tochter bedroht und forderte Geld aus der Kasse.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick