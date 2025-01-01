Hochzeitsantrag mit dem BrecheisenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 16: Hochzeitsantrag mit dem Brecheisen
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau vermutet einen Einbrecher im Haus ihrer Eltern. Als die Beamten eintreffen, finden sie ihren bewusstlos geschlagenen Vater vor. Wo sind die Täter? - Die Polizei wurde alarmiert, weil eine hilflose Frau aus einem See gezogen wurde. Diese hatte verdächtige Vorgänge beobachtet und sollte wohl aus dem Weg geräumt werden. - Die Beamten werden in einen Wald gerufen. Dort sorgt eine gestohlene Urne inklusive Inhalt für große Aufregung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick