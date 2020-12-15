Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Der Panikraum

SAT.1Staffel 3Folge 13vom 15.12.2020
Folge 13: Der Panikraum

45 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12

Die Polizei wird zu einem "Escape Room" gerufen. Der Spielleiter ist verschwunden und die Teilnehmer sind im Raum eingesperrt, sie rufen verzweifelt durch die verschlossene Tür. - Die Polizisten werden zu einem Fall häuslicher Gewalt gerufen, doch ein besorgter Vater hat lediglich seiner Wut Luft gemacht. Seine Tochter ist seit einem Blind-Date verschwunden, doch es gibt einen Hinweis auf ihren Verbleib.

