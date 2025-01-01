Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 20
Folge 20: Beim Leben meiner Tochter

44 Min.Ab 12

Ein kleines Mädchen wurde aus dem Krankenhaus entführt. Die Spuren leiten die Polizei zum Kindsvater und seiner neuen Lebensgefährtin. Die Zeit drängt, denn das herzkranke Mädchen benötigt dringend seine Medikamente. - Eine Ehefrau sollte ihren Mann abholen, doch nun ist er verschwunden. Sein Handy hat sie in einer Tabledance-Bar geortet. Bei den Nachforschungen stellt sich heraus, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht.

SAT.1
