Auf Streife - Berlin
Folge 15: Dieb in Seenot
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden von einem nackten Pärchen an den See gerufen, weil ein Dieb ihre kompletten Sachen geklaut hat. Sie überraschen den Dieb, als er gerade das Auto des Pärchens ausräumen will. - Die Polizisten werden zu einem Spielzeugladen gerufen, in dem eine Azubine von einem kleinen Mädchen beim Puppenkauf tatsächlich einen 30-Euro-Schein angenommen hat.
