Auf Streife - Berlin
Folge 17: Überrollt
44 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12
Die Polizei wird zu einem Unfall gerufen: Ein Auto hat eine Frau überrollt. Die Schwester hat einen schrecklichen Verdacht und es bahnt sich ein Familiendrama an. - Die Polizisten werden in ein Parkhaus beordert. Dort finden sie eine seltsame Situation vor: Ein Mann und zwei Frauen wälzen sich auf dem Boden und beide Parteien haben eine andere Erklärung dafür. - Auf Streife werden die Beamten auf eine Frau aufmerksam, die panisch gegen die Scheibe einer Imbissbude hämmert.
