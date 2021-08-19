Auf Streife - Berlin
Folge 18: Trikottausch
45 Min.Folge vom 19.08.2021Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Haus gerufen, in das womöglich eingebrochen wurde. Als sie hinein gehen und dort einen bewusstlosen Mann vorfinden, ändert sich die Situation jedoch. - Zwei Schwestern wollten sich zum Joggen im Wald treffen. Die eine findet jedoch statt ihrer Schwester nur ihre blutverschmierte Trinkflasche und ruft daraufhin die Polizei. - Die Beamten werden zu einem Verkaufsstand gerufen, an dem viele Eier entwendet wurden. Kurz darauf hören sie Hilfeschreie.
