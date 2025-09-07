Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Überfall an der alten Fabrik

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 07.09.2025
Überfall an der alten Fabrik

Überfall an der alten FabrikJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 6: Überfall an der alten Fabrik

44 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Eine Frau wird angekettet in einer Industrieruine gefunden. Sie wurde überfallen, die Täter haben ihr Schlüssel und Papiere gestohlen und sind wahrscheinlich gerade dabei, ihre Wohnung auszuräumen. - Die Polizisten werden von einer Frau um Hilfe gerufen, die in einem Bus sitzt: Der Busfahrer fährt in Schlangenlinien auf die Gegenspur und wirkt abwesend. Die Beamten versuchen, den Bus aufzuhalten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen