Auf Streife - Berlin
Folge 9: Swingo
45 Min.Ab 12
Eine Frau ruft die Polizei, weil sie aus der Nachbarwohnung laute Schreie gehört hat. Die Polizisten platzen in eine Swingerparty. - Ein Boxer torkelt den Polizisten vors Auto. Er führt sie zu einem zwielichtigen Club, wo zwei Männer gerade einen weiteren Kämpfer verprügeln. Er soll mit unfairen Mitteln gewonnen haben. - Die Polizei wird von einer Politesse zu einem Behindertenparkplatz gerufen. Ein Mann und sein Auto wurden in Frischhaltefolie eingewickelt.
