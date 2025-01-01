Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährlicher Autokauf

SAT.1Staffel 3Folge 12
45 Min.Ab 12

Eine Frau crasht mit ihrem neu erworbenen Gebrauchtwagen in die Außenbestuhlung eines Eiscafés. Die Beamten stellen fest, dass das Auto nicht nur kriminell abgefahrene Reifen, sondern auch eine gefälschte TÜV-Plakette hat. Die Polizei wird von einer Frau zu Hilfe gerufen, deren Nichte bei Pflegeeltern lebt. Offenbar wird die Neunjährige dort schlecht behandelt. Die Beamten nehmen sich der Sache an.

SAT.1
