Auf Streife - Berlin
Folge 27: Wo ist Johanna?
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden gerufen, weil eine Frau angegriffen wird. Sie sucht in einer WG nach ihrer Tochter, deren Freund dort wohnt. Wo ist das Mädchen abgeblieben? - Ein Streit auf einem Parkplatz ruft die Beamten auf den Plan. Herumliegende Banknoten führen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wer ist für den unerwarteten Geldregen verantwortlich? - In einer Firma geht der Feueralarm los. Die Polizisten stellen aber weder einen Brand noch einen anderen Notfall fest.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick