Auf Streife - Berlin
Folge 1: Mein Engel auf vier Pfoten
45 Min.Ab 12
In einem Park ärgern zwei junge Männer eine blinde Frau mit ihrem Blindenstock. Zudem filmen sie die Tat. Auch ihr Blindenhund ist nicht mehr da. - Auf Streife sehen die Beamten zwei Schüler, die aus einem Sexshop fliehen und eine lebensgroße Puppe unterm Arm transportieren. Die Kinder rechtfertigen sich: angeblich sind sie einem Einbrecher gefolgt. - Auf offener Straße werden die Beamten von einem betrunkenen Mann angehalten: Der Kleidercontainer hat mit ihm gesprochen!
