Auf Streife - Berlin
Folge 12: Yoga As Yoga Can
45 Min.Ab 12
In einem Park werden zwei offenbar narkotisierte Frauen auf ihren Yogamatten gefunden. Sie haben Jutebeutel überm Kopf. Handelt es sich hierbei um einen Raubüberfall? - Nach einem Babyschwimm-Kurs wird eins der Babys vermisst! Auf der Suche nach dem verschwunden Kind machen die Beamten eine böse Entdeckung: In einem Schwimmbecken treibt das Kuscheltier des Babys. - Auf Streife hören die Beamten einen lauten Schrei. Sofort eilen sie zu zwei Mädchen in Promotion-Kostümen.
