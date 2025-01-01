Auf Streife - Berlin
Folge 13: Du mit mir Souvenir
45 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige wird in der Schule von zwei Mitschülerinnen verprügelt. Die zwei Schlägerinnen lassen nur schwer von ihr ab, denn schließlich hat das Opfer Nacktbilder von ihnen im Internet verbreitet. - Eine Achtjährige steht in ihrem Pyjama in einer Apotheke und bittet die Apothekerin um Medizin für ihre kranke Mutter. Hierfür will sie ihr Sparschwein opfern. - Als eine Juwelierin gerade ihre Geschäftstür aufschließen will, bemerkt sie, dass die Tür aufgebrochen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick