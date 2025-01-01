Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Die Baby-Phone-Nummer

SAT.1Staffel 5Folge 11
45 Min.Ab 12

Eine 43-Jährige traut erst ihren Augen und dann ihren Ohren nicht: Vor einem Müllcontainer ist ein leerer Kinderwagen abgestellt. Als sie plötzlich Babygeschrei aus einer Tonne hört, packt sie die Panik. - Nachdem eine Mutter ihren Sohn auf dem Minigolfplatz nur wenige Minuten aus den Augen lässt, findet sie ihn kurz darauf bewusstlos wieder. Liefern die markanten Sohlenabdrücke eine Spur zum Täter?

