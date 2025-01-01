Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Auge blau - Knete weg

SAT.1Staffel 5Folge 4
Auge blau - Knete weg

45 Min.Ab 12

Auf dem Weg zur Bank wird ein 35-Jähriger Opfer eines Überfalls. Der Täter ist angeblich ein Teenager. - Ein kleiner Junge lebt seinen Kaufrausch in einem Spielzeugladen aus. Der Verkäuferin ist das suspekt, sodass sie die Polizei zur Aufklärung ruft. Wie kann ein Junge nur so viel Geld haben? - In einem Bekleidungsladen läuft ein junger Mann im Tutu und mit Perücke umher. Zudem greift er die Verkäuferinnen mit einer Spielzeugwaffe an.

