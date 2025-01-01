Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ruderboot in Seenot

Auf Streife fallen den Beamten zwei heftig winkende Frauen in einem sinkenden Ruderboot auf. Sie treten im Tretboot selber in die Pedale, um die Frauen zu retten. - Ein scheinbar wild gewordener Jugendlicher würgt einen Rentner. Was hat er ihm angetan? - Eine Mutter erhält eine besorgniserregende Nachricht ihres Sohnes aus dem Fitnessstudio. Sofort macht sie sich auf den Weg. - Ein anonymer Anrufer verständigt die Polizei: Ein Mann ist in einer Garage in Gefahr!

