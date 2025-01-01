Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Gretes Anatomy

SAT.1Staffel 5Folge 16
Gretes Anatomy

Gretes AnatomyJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 16: Gretes Anatomy

45 Min.Ab 12

Eine Frau rollt mit ihrem bewusstlosen Ehemann auf einer Trage über die Straße. Sie ist auf der Suche nach dem Rettungswagen, der ihn mitnehmen sollte. - In einer Bäckerei treffen die Polizisten auf einen Mann, der sich über die Backwaren hermacht. Vom Personal ist keiner anwesend. Angeblich habe er die Erlaubnis der Chefin. - Nach dem Versteckspiel vermisst! Auf Fußstreife machen die Beamten die Bekanntschaft mit einem Jungen, der auf der Suche nach seiner Schwester ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen