Auf Streife - Berlin
Folge 18: Michel und die Geister
44 Min.Ab 12
In einer Wohnsiedlung fallen Schüsse! Die Beamten folgen den Schüssen und treffen auf einen 61-Jährigen, der in seinem Garten auf der Jagd ist. - In einer Zahnarztpraxis randaliert eine 34-Jährige lautstark und will den Zahnarzt angehen. Ist vielleicht der frisch gezogene Zahn der Grund für den Ausraster? - Die Polizisten erwischen einen Einbrecher auf frischer Tat. Doch dieser sieht kein Verbrechen in seiner Einbruch-Aktion, sondern nur ein Rettungsversuch ...
