Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Grill Bill

SAT.1Staffel 5Folge 5
Grill Bill

Grill BillJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 5: Grill Bill

45 Min.Ab 12

Ein mobiler Burger-Stand im Park erweckt die Aufmerksamkeit der Beamten auf Streife. Doch noch interessanter ist, dass ein Kind dahinter steht. Müsste der Junge nicht in der Schule sein? - Ein 37-Jähriger kann es nicht glauben: Als er seine vorher weiße Wäsche im Waschsalon abholen will, bekommt er knallpinke Hemden wieder. - Auf Streife bemerken die Polizisten eine junge Frau, die leicht bekleidet aus einem Hauseingang gestürmt kommt. Sie ist völlig außer sich.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen