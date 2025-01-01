Auf Streife - Berlin
Folge 5: Grill Bill
45 Min.Ab 12
Ein mobiler Burger-Stand im Park erweckt die Aufmerksamkeit der Beamten auf Streife. Doch noch interessanter ist, dass ein Kind dahinter steht. Müsste der Junge nicht in der Schule sein? - Ein 37-Jähriger kann es nicht glauben: Als er seine vorher weiße Wäsche im Waschsalon abholen will, bekommt er knallpinke Hemden wieder. - Auf Streife bemerken die Polizisten eine junge Frau, die leicht bekleidet aus einem Hauseingang gestürmt kommt. Sie ist völlig außer sich.
