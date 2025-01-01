Auf Streife - Berlin
Folge 20: Teichkind
44 Min.Ab 12
Eine Oma ist völlig verzweifelt. Ihre Enkelin ist in der Nähe eines Sees spurlos verschwunden. Werden die Beamten das Mädchen finden? - Als ein 13-Jähriger nicht pünktlich nach Hause kommt, sucht seine Mutter ihn. Plötzlich sieht sie ihn mit blutiger Nase. - Auf Streife entdecken die Beamten einen schwerverletzten Mann. Neben ihm liegt ein blutverschmiertes Messer. - Vor einer Kneipe kommt es zu einer lauten Auseinandersetzung. Zwei Jugendliche schubsen einen geschminkten Mann.
