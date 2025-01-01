Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Teichkind

SAT.1Staffel 5Folge 20
Teichkind

Auf Streife - Berlin

Folge 20: Teichkind

44 Min.Ab 12

Eine Oma ist völlig verzweifelt. Ihre Enkelin ist in der Nähe eines Sees spurlos verschwunden. Werden die Beamten das Mädchen finden? - Als ein 13-Jähriger nicht pünktlich nach Hause kommt, sucht seine Mutter ihn. Plötzlich sieht sie ihn mit blutiger Nase. - Auf Streife entdecken die Beamten einen schwerverletzten Mann. Neben ihm liegt ein blutverschmiertes Messer. - Vor einer Kneipe kommt es zu einer lauten Auseinandersetzung. Zwei Jugendliche schubsen einen geschminkten Mann.

