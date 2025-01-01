Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Teenie on the Road

SAT.1Staffel 5Folge 24
Teenie on the Road

Teenie on the RoadJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 24: Teenie on the Road

45 Min.Ab 12

Die Beamten werden Zeuge eines Autounfalls. Hinter dem Steuer sehen sie einen Zwölfjährigen. - Ein auffällig aussehender Mann tanzt wild mit einem Kinderwagen auf dem Gehweg. Die Beamten hören Babygeschrei und stoppen den Mann. - An einem Obststand rastet ein Kunde aus. Angeblich hat sich seine Frau an einem mit Nägeln gespickten Apfel einen Zahn ausgebissen. - In dem Schaufenster eines Friseursalons strippt eine junge Frau und verlangt dafür Geld.

