Auf Streife - Berlin
Folge 24: Teenie on the Road
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden Zeuge eines Autounfalls. Hinter dem Steuer sehen sie einen Zwölfjährigen. - Ein auffällig aussehender Mann tanzt wild mit einem Kinderwagen auf dem Gehweg. Die Beamten hören Babygeschrei und stoppen den Mann. - An einem Obststand rastet ein Kunde aus. Angeblich hat sich seine Frau an einem mit Nägeln gespickten Apfel einen Zahn ausgebissen. - In dem Schaufenster eines Friseursalons strippt eine junge Frau und verlangt dafür Geld.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick